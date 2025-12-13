Stat:Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 74 Afena Gyan), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Traore, Diaa Sabi'a (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk. 90+4 Çekdar Orhan)
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Cinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 82 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Kehinde), Tanque,
Goller: Dk. 42 Diaa Sabi’a, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
DİYARBAKIR
