Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Diyarbakır

        Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 74 Afena Gyan), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Traore, Diaa Sabi'a (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk. 90+4 Çekdar Orhan)​​​​​​​

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Cinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 82 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Kehinde), Tanque,

        Goller: Dk. 42 Diaa Sabi’a, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Dicle Nehri'nde "köpüklenme"ye ilişki...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Dicle Nehri'nde "köpüklenme"ye ilişki...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, esnaf ve vatandaşları ziyaret ett...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, esnaf ve vatandaşları ziyaret ett...
        Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
        Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Bulu...
        Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Bulu...
        Prof. Dr. Çevik: "Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmek tehlikeli...
        Prof. Dr. Çevik: "Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmek tehlikeli...