Amed Sportif Faaliyetler'de Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollar ayrıldı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
