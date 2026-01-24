Diyarbakır'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.