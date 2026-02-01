Stat:Diyarbakır Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Dk.46 Syrota), Murat Uçar (Dk.86 Enes Yılmaz), Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Poko, Mosquera (Dk.61 Dimitrov), Dia Sabia (Dk.61 Afena - Gyan), Hasani (Dk.61 Çekdar Orhan), Diagne Adana Demirspor: Murat Eser, Enes Demirtaş (Dk.73 Mert Baş), Diyar Zengin (Dk.57 Kayra Özbay), Kürşat Türkeş Küçük (Dk.73 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk.64 Eymen Namlı), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar Goller: Dk. 22 ve 51 Diagne, Dk. 44 Sinan Kurt, Dk. 45 ve 59 Hasani, Dk. 77 Çekdar Orhan, Dk. 88 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler) DİYARBAKIR

