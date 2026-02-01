Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 21:16 Güncelleme: 01.02.2026 - 21:16
        Stat:Diyarbakır

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan

        Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Dk.46 Syrota), Murat Uçar (Dk.86 Enes Yılmaz), Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Poko, Mosquera (Dk.61 Dimitrov), Dia Sabia (Dk.61 Afena - Gyan), Hasani (Dk.61 Çekdar Orhan), Diagne

        Adana Demirspor: Murat Eser, Enes Demirtaş (Dk.73 Mert Baş), Diyar Zengin (Dk.57 Kayra Özbay), Kürşat Türkeş Küçük (Dk.73 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk.64 Eymen Namlı), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar

        Goller: Dk. 22 ve 51 Diagne, Dk. 44 Sinan Kurt, Dk. 45 ve 59 Hasani, Dk. 77 Çekdar Orhan, Dk. 88 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler)





        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

