        Diyarbakır Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da yürüyüşe katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:23 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:23
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da yürüyüşe katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katıldı.


        Bakırhan, beraberindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve bazı DEM Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grupla, Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndan Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ne kadar yürüdü.

        Bakırhan, burada yaptığı açıklamada, Kürtlerin Suriye'nin demokratik bir parçası olmak istediğini ifade etti.

        "Eğer Suriye rejimi 30 Ocak'taki anlaşmaya uyar bunu doğru bir zeminde hayata geçirirse başta Suriye olmak üzere Orta Doğu kazanır, Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Oradaki demokratik adımlar buradaki sürecin ilerlemesini sağlar." diyen Bakırhan, yapılan anlaşmayı olumlu bulduklarını ve yakından takip ettiklerini söyledi.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

