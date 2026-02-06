Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi

        Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:38
        Vali Murat Zorluoğlu, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

        Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlere başsağlığı dileyen Zorluoğlu, mezarlara karanfil bıraktı.

        Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün çok büyük bir felaketin yıl dönümünde olduklarını söyledi.

        6 Şubat'ta 11 ilde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve çok yıkıcı bir depremle ülkenin karşı karşıya kaldığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Maalesef peş peşe iki depremdi. Bu depremler neticesinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır da bu depremden ciddi şekilde etkilenen illerimizden biriydi. Diyarbakır'da da 412 vatandaşımız, kardeşimiz, evladımız maalesef hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın metfun olduğu bu mezarlıkta onları bir kere daha rahmetle anmak için bir aradayız."

        Mezarlıkta ayrıca deprem bölgesinde vefat eden Diyarbakırlı 227 kişinin de mezarının bulunduğunu bildiren Zorluoğlu, "Dolayısıyla burası adeta depremde hayatını kaybedenlerin mezarlığı olmuş." dedi.

        Bu büyük depremin akabinde yeryüzünün şahit olduğu en büyük iyileştirme hareketini de hep beraber idrak ettiklerini belirten Zorluoğlu, depremde milletin örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergilediğini vurguladı.

        Zorluoğlu, şunları aktardı:

        "Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla çok büyük bir gayret ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür Diyarbakır'ımız da içinde olmak üzere deprem illeri adeta yeniden ayağa kaldırıldı. Depremzedelerimizin neredeyse tüm ihtiyaçları karşılandı. Bu manada devletimizle gurur duyuyoruz, milletimizle övünüyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle zor zamanlar yaşatmasın. Bir taraftan dua ediyoruz bir taraftan da dirençli şehirler oluşturma anlamında elimizden gelen her türlü gayretle çalışıyoruz. Kurumlar olarak, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla daha dirençli Diyarbakır, daha dirençli bir Türkiye oluşturmak için el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yakın zamanda sağlayacağımız yeni tedbirlerle de ya hiç can kaybı olmadan ya da en az kayıpla inşallah bu tür felaketleri atlatacak tedbirleri de almış olacağız."

        Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İlami Çakmak, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

