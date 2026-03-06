Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Hani'de üreticilere ekipman dağıtımı yapıldı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 21:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hani'de üreticilere ekipman dağıtımı yapıldı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.


        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesinde "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.


        AK Parti Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, programda yaptığı konuşmada, çiftçilerin ayakta durması ve projelerle yüzde 50 hibe ile desteklenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.


        Hani Kaymakamı Mevlana Kürkcü ise projenin 50 hibe desteği ile uygulandığını belirtti.


        Kürkcü, şunları kaydetti:


        "Toplam bütçesi 4 milyon 383 bin lira olan proje yüzde 50 hibe desteği ile net olarak 2 milyon 191 bin 830 lira tutarında desteklenmiştir. Proje kapsamında 47 çiftçimize 97 modern bağcılık ekipmanı teslim edilmektedir. Bu proje ile üreticimizin el ele vererek tarımda sürdürebilirliği ve verimliliği artırabileceğinin en güzel örneğidir. Kurumlarımızın iş birliği ve sağlanan destekleri sayesinde ilçemiz tarımı daha güçlü bir yapıya kavuşacaktır."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.


        Alan, proje ile kırsal alanda yaşayan dezavantajlı grupların üretim kapasitesini artırmayı, bağcılığı modern tekniklerle güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.


        Alan, "Projemizin toplam bütçesi 49 milyon 693 bin 40 lira olup, finansman modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Projeden doğrudan 340 bağcılık faaliyeti yürüten üreticimiz faydalanacaktır. Böylece yalnızca destek alan çiftçilerimiz değil, bölgedeki geniş üretici kitlesi de modern tarım uygulamalarının getirdiği ekonomik ve teknik avantajlardan faydalanacaktır. Proje kapsamında ilk etapta şimdiye kadar, 260 çiftçimize tarım makineleri ve ekipman desteği sağlanmıştır. Destek modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Toplam yatırım hacmi 23 milyon 622 bin 916 lira olarak gerçekleşmiştir. Desteklerin ilçe dağılımına baktığımızda en yüksek katkı payının Dicle ve Hani ilçelerimizde gerçekleşmiştir. Bu durum, kırsal alanlarda üreticilerimizin projeye olan ilgisinin ve modern tarıma geçiş iradesinin güçlü bir göstergesidir. Proje kapsamında ikinci etap başvuruları içi tekrar ilana çıkılacaktır." diye konuştu.

        Program, makine ve ekipman dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Kasım Aydın, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hıdır Şimşek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Hani Tarım ve Orman Müdürü Nurullah Ersöz, teknik personel ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev aldı
        Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev aldı
        DTSO açıkladı: Türkiye'nin Irak ihracatı düşüşte
        DTSO açıkladı: Türkiye'nin Irak ihracatı düşüşte
        Çermik'te deprem tatbikatı
        Çermik'te deprem tatbikatı
        Diyarbakır ve Mardin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protest...
        Diyarbakır ve Mardin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protest...
        Çermik'te KADES uygulaması tanıtıldı
        Çermik'te KADES uygulaması tanıtıldı
        Diyarbakır'ın kadın itfaiyecilerinden Helin: Yapamayacağımı düşünenler şimd...
        Diyarbakır'ın kadın itfaiyecilerinden Helin: Yapamayacağımı düşünenler şimd...