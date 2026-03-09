Kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü mevsimsel yağışlarla doldu

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.



Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, göçmen kuşlardan balık türlerine, su kaplumbağalarından küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar birçok canlıya hayat kaynağı oluyor.



Son yıllarda etkisi yoğun olarak hissedilen iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekildiği baraj gölü, kış aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde eski görünümüne kavuştu.



Anadolu Ajansı