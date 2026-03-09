Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü mevsimsel yağışlarla doldu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:36
        Kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü mevsimsel yağışlarla doldu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.

        Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, göçmen kuşlardan balık türlerine, su kaplumbağalarından küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar birçok canlıya hayat kaynağı oluyor.

        Son yıllarda etkisi yoğun olarak hissedilen iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekildiği baraj gölü, kış aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde eski görünümüne kavuştu.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

