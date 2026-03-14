        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonra anaların gözyaşı akmayacak. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile büyük ve güçlü Türkiye ile beraber 'Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve yepyeni bir dünyayı sizlerle beraber kuracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:30 Güncelleme:
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşan Akbaşoğlu, Diyarbakır'ın tarımı, ticareti, sanayisi, kültürü ve insanıyla Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden birinin temsilcisi olduğunu söyledi.

        Ak kadrolar olarak Diyarbakır'a büyük hizmet ve eserler kazandırdıklarını belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Havaalanından indik. Buraya gelinceye kadar muhteşem hizmet ve eserler herkesin gözü önünde. Bunlara yenilerini eklemeye, sanayiyi geliştirmeye, turizmi genişletmeye ve hastaneleriyle, şehir hastanesiyle, barajlarıyla, yollarıyla, üniversitedeki yeni adımlarıyla bütün alanlarda Diyarbakır'ı çok daha iyi bir noktaya taşıma hususunda değerli milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız canhıraş şekilde çalışıyorlar. Sağlıktan tarıma, güvenlikten turizme, sanayiye kadar her alanda Diyarbakır şu anda bambaşka bir dönemi yaşıyor. Diyarbakır'a yapılan hizmetleri 81 vilayetimizde icra ediyoruz."

        AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlatan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ak kadroların vesilesiyle her alanda önemli hizmetlerin yapıldığını ifade etti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Hiçbir şekilde bundan sonra anaların gözyaşı akmayacak. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile büyük ve güçlü Türkiye ile beraber 'Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve yepyeni bir dünyayı sizlerle beraber kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyayı insanlığa sizler hediye edeceksiniz. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya, güneyimizde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin komşumuz İran'a saldırısı, bütün bunlar hep beraber gözümüzün önünde cereyan ediyor. Buna karşı Türkiye her zaman hak ve hakikatin, mazlumun yanında yer alarak bir duruş sergiliyor."

        Programa, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Umur ve Mehmet Ali Kurt, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçına hazır
        Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçına hazır
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı için klip hazırladı
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı için klip hazırladı
        Diyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar
        Diyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar
        Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı
        Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı
        Ramazan bayramı için Diyarbakır'ın tescilli ürünleri kadayıf ve soğuk bakla...
        Ramazan bayramı için Diyarbakır'ın tescilli ürünleri kadayıf ve soğuk bakla...
        Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı
        Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı