Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nden başlatılan su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı

Diyarbakır'da, Devegeçidi Baraj Gölü'nden başlatılan kontrollü su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.



Valiliğin açıklamasında, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlarda yüksek akımların meydana gelebildiği, bu nedenle zaruri kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe ve geçici barınak gibi yerlerde tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

