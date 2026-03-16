        Doğu ve Güneydoğu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi.

        Giriş: 16.03.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

        Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Elazığ

        Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

        İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

        Programın ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

        - Batman

        Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı. Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

        Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

        İl Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayı ve Kadir Gecesi hakkında vaaz verdi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer de katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

        Cami çıkışında Siirt Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

        İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından Kadir Gecesi vesilesiyle "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında camiye gelen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        - Şırnak

        Şırnak'ta kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı.

        - Bingöl

        Bingöl'ün tarihi İsfahan Bey Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

