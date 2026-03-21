Çermik Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
Diyarbakır'ın Çermik Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Giriş: 21.03.2026 - 13:02
Diyarbakır'ın Çermik Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediyede vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı.
Karamehmetoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, tüm katılımcıların bayramını tebrik etti.
