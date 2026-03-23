        "Evde sabun paketleme işi" vaadiyle dolandırıcılığa 20 yıla kadar hapis istemi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da sosyal medyada gördüğü "evde sabun paketleme" işini yapmak isteyen kadını para isteyerek dolandırdıkları ve farklı hesaplardan para aktarımı yaptıkları tespit edilen tutuksuz 5 sanık hakkında 8'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Merkez Yenişehir ilçesinde 25 Eylül 2025'te iş vaadiyle E.G'yi dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar A.Ç, M.Y, O.D, Ö.E. ve T.G. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Mağdur E.G. iddianamede yer alan ifadesinde, sosyal medyadan gördüğü "evde sabun paketleme" işi ile ilgili bilgi almak için kendi hesabından mesaj gönderdiğini belirtti.

        Mesajın ardından bir kadının kendisiyle cep telefonu üzerinden iletişime geçtiğini ifade eden E.G, şunları kaydetti:

        "Bana 'Sette 2 bin 500 sabun var. Gönderilen sabunları videolardaki gibi dizip, koliye koyman gerekiyor. Bu 2 bin 500 sabundan 12 bin 500 lira kazanacaksın.' diyerek, 2 bin 500 sabunu göndermek için öncesinde 350 lira kapora istedi. İlettikleri banka hesabına parayı gönderdim. Ardından sabunları göndermek için 1870 lirayı aşkın kargo parası göndermemi istedi. Bu parayı da gönderdim. Bunu gönderdikten sonra 'Hazine ve Maliye Bakanlığı' adı altında 8 bin 968 lira 20 kuruş daha göndermemi istedi. Tüm bu paraların 90 saniye içerisinde tekrardan hesabıma iade edileceğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığımı düşünüp kendileri hakkında şikayetçi oldum. Beni bu şekilde dolandırıp zarara uğratan kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

        İddianamede, müştekinin iddiasına konu olayda paranın takibi için bankalar ile yazışma yapıldığı belirtilerek, mağdurun para gönderdiği banka hesabı üzerinden sanık M.Y, O.D, T.G. ve A.Ç'nin hesap hareketliliğinin gözlendiği ve bazı paraların banka ATM'leri üzerinden çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

        Banka hesapları arasında aktarımlar esnasında sisteme yansıyan IP ve port (bilgisayar ağlarında ve donanımlarında veri akışını sağlayan sanal veya fiziksel bağlantı noktası) işlemlerine ilişkin araştırma yapıldığı ifade edilen iddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarına göre abone tespitinin yapılamadığı belirtildi.

        Sanıklar M.Y, O.D. ve A.Ç'nin dosya kapsamında hesap sahibi konumunda bulunduklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların savunmalarında hesap ve kartlarını sanık Ö.E'ye verdiklerini öne sürdükleri ifade edildi.

        İddianamenin sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanık Ö.E. üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de birbirinden bağımsız 3 kişinin sanık Ö.E. aleyhine olan bu beyanları ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kayıtlarında hakkında benzer mahiyette devam eden soruşturma ve kovuşturmalar nazara alındığında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Hesap sahibi konumundaki sanıklar M.Y, O.D. A.Ç. ve T.G'nin eyleme hesaplarını kullandırtmak suretiyle iştirak ettikleri, sanık Ö.E'nin M.Y, O.D. ve A.Ç'nin hesaplarını kullanmak suretiyle iştirak ettiği belirlenmiştir. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek bir bilişim sistemi olan sosyal medya üzerinden 'evde sabun paketleme' iş ilanı verdikleri, müştekinin ilanı görmesi ve iletişim kurması üzerine irtibata geçerek hile üzerine müştekiden zincirleme suç kapsamında 2 bin 222 lira 40 kuruş suç tarihinde menfaat temin edip üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır. Sanıkların sevk maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

        İddianamede, E.G'yi dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar A.Ç, M.Y, O.D, Ö.E. ve T.G. hakkında "zincirleme şekilde bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        - "Vatandaşlar kendilerinden para talep eden kişilere şüpheyle yaklaşmalı"

        Dolandırıcılık olaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan avukat Aysu Öztürk, sosyal medya hesapları üzerinden birçok dolandırıcılık suçunun işlendiğini belirtti.

        Adliyelerde dolandırıcılık suçu dosyalarında artış yaşandığını dile getiren Öztürk, şu uyarılarda bulundu:

        "Bazı dosyalarda 'sabun paketleme' adı altında ek gelir elde edeceğini umut eden vatandaşların linke tıkladıktan sonra kendileriyle iletişime geçilmektedir. Bu esnada dolandırıcılar bazı bahanelerle para talep etmektedir. Para talebi arttıktan sonra o umutla gönderilen paraların dolandırıcılığa dönüştüğünü fark ettiğinizde de iş işten geçmiş oluyor. Vatandaşlar kendilerinden para talep eden kişilere şüpheyle yaklaşmalı, kesinlikle sosyal medya hesaplarından ve internetten gelen linklere tıklamamalılar. Özellikle para transferi bu aracılıklarla yapılır. Aynı zamanda IBAN numarası başkalarına asla ve asla kullandırılmasın. Bu noktada da Yargıtay kararları çıkmış bulunmaktadır. Komisyon alma düşüncesiyle birden fazla kişinin IBAN numarası kullanıldığı takdirde suç dosyalarının çeteye dönüştüğünü görüyoruz. Bu da cezalandırmanın yükseleceğini göstermektedir. Arkadaşlara güvenip IBAN numarası kullandırılmamalı, komisyon ücreti taleplerine dikkat edilmelidir çünkü bu, IBAN numaranız üzerinden birçok kişinin dolandırılacağı anlamına gelecektir. Kişisel bilgiler ve IBAN numarası kimse ile paylaşılmamalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 8 şüpheli adliyeye sevk!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bayramda örnek uygulama
        Mevsimsel yağışlar Karacadağ'da besicilerin yüzünü güldürdü
        Sur Sevgi Evlerinde kalan çocukların şiddet gördüğü ve alkol kullandığı idd...
        Direği oyup kaçak hat çekmişler Dicle Elektrik 20 metrelik gizli düzeneği o...
        Diyarbakır'da SAK timi arama faaliyetleri esnasında delil de topluyor Sualt...
        Diyarbakır'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü
