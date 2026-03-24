Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonlarda, 29 bin 80 paket ısıtılmış tütün mamulü, 2 bin 480 paket kaçak sigara, 576 güneş gözlüğü, 240 puro, 200 adet inşaat malzemesi, 150 elektronik sigara, 33 elektronik eşya ve 10 litre viski ele geçirildi." ifadeleri kullanılarak, operasyonlarda yakalanan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
