Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Kadınlar Barışı Konuşuyor" etkinliği

        Diyarbakır'da "Kadınlar Barışı Konuşuyor" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu ve Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) işbirliğiyle düzenlenen programda konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, en büyük acılara kadınların göğüs gerdiğini söyledi.

        Kaybedecekleri tek bir anlarının dahi olmadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Biz bu toprakların kadınları olarak, Türk'üyle, Kürt'üyle, Ermeni'siyle, Ezidi'siyle, Süryani'siyle ve Keldani'siyle deneyimlerimize ve birikimimize güvenerek bu barışı sağlayabiliriz. Biz kadınlar güçlü bir biçimde mücadele edebilir ve farklılıklarımıza rağmen barış için örgütlenebilir, yan yana gelebilirsek başarabiliriz."

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de kadınların barış süreçlerinde görünmez kılındığı hiçbir çözümün kalıcı olmayacağını dile getirdi.

        CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan ise kadınlar olarak sürekli "barış" için çalıştıklarını ifade etti.

        Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye süreci) Bunun çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin buraya gelmesi gerekiyordu. Bu sürecin desteklenmesi konusunda partilerin ve komisyonun yaptığı katkıyı ve gelinen noktayı çok önemsiyorum." dedi.

        Eski AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış da barışın öznesinde kadın olduğunu belirtti.

        Barışı konuşmanın insani ve vicdani bir mesele olduğunu anlatan Alkış, şunları kaydetti:

        "Barışa sırtını dönen insanın kendi insani kimliğinden şüphe etmesi gerekir. Savaşı devletler başlatıyor ama barış da yine devletler isterse başlıyor. Barışı başlatan devlettir ama yöneten siyasetçilerdir. Sonuçlandırıp taçlandıran da toplumsal uzlaşmayla bir araya gelen insanlardır. Barışın inşasında kadınlar hep var olmuştur. Siyaset, iş dünyası ve sahada daha çok kadın olmalı ama barışın olmazsa olmazı kadınlar olmalıdır. Kadınların dahil olduğu tüm süreçler kalıcıdır."

        Etkinlikte, DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahçı Tanaman ile DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seda Berekatoğlu da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

