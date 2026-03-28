Diyarbakır'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.



Kayapınar ilçesi Mastfroşt Caddesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda, 1 kişi yaralandı, kafenin camları kırıldı.



Yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

