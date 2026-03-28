Diyarbakır'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi Mastfroşt Caddesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda, 1 kişi yaralandı, kafenin camları kırıldı.
Yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.