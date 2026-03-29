Diyarbakır'da 1 Nisan'da başlayacak av yasağına yönelik uyarı yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 1 Nisan'da iç sularda başlayacak av yasağı dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.



İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 1 Nisan-30 Haziran 2026'ta uygulanacak balık avı yasağı dolayısıyla çalışma yaptı.





Bu kapsamda merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durduran ekipler, av yasağıyla ilgili bilgilendirdiği sürücü ve yolculara broşür dağıttı.



