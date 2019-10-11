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Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı tohum

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla başlatılan Büyükşehir Belediyesi 'Kırsal Kalkınma Hamlesi' kapsamında bin çiftçiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı tohum

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatlarıyla başlatılan Büyükşehir Belediyesi 'Kırsal Kalkınma Hamlesi' kapsamında bin çiftçiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kırsal Kalkınma Hamlesi' kapsamında 17 ilçeden bin çiftçiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde dağıtım törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, TSÜAB Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gencer, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları, sertifikalı tohum üreticileri ve çiftçiler katıldı.

"Diyarbakırlı hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor"
Yapılan çalışma hakkında konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır’da ilk kez 17 ilçede bin çiftçi ve üreticiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtıldığını söyledi. Sertifikalı tohumun kullanılması için ortak bir çabanın sergilenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Güzeloğlu, "Bizim işimiz Diyarbakır'ın her bir ilçesindeki her vatandaşımızın beklentisi, isteği, arzusu, onun gelirinin artırılması, bugünden yarına şüphesiz kazancının çoğaltılması ve mutlu olması. Devletin bütün kurumları, her bir birimi bu amaç için var. Çünkü devlet milleti için var. Devletin her bir kuruşu, her bir kaynağı da bu amaçları gerçekleştirmek için var. Yani milletin mutluluğu için var. Bu durumda bütün kurumlarımızın her alanda ama her alanda en iyiyi arama gereği var. Diyarbakırlı hemşehrilerimizin de her şeyin en güzelini, en iyisini hak ettiği gerçeği var. Biz buna inanıyoruz. Diyarbakır'daki her bir vatandaşımızın derdi ile dertleniyor o dertlerin çözümü için bütün kurumlarımızla yoğun bir gayret ve çaba sergiliyoruz. Ortak çabamız bu. Çünkü aynı zamanda biliyoruz ki bu aziz ve kadim şehrin gerideki yaklaşık 40 yıldır gelişme ve kalkınmasını, ilerlemesini, insanının zenginleşmesinin önünde duran ihanet çevreleriyle, terör örgütüyle, PKK ve onun uzantılarıyla da mücadele ediyor. Bu kentin gelişmesinin her birinizin ve Diyarbakır'daki hemşehrilerimizin gelirinin artırılmasının kazancının çoğaltılmasının önünde bu ihanet aklı sürekli duruyor. Ne zaman milletin hayrına bir şey yapılacaksa önünde engel olunuyor. Bakın Türkiye'nin en büyük projelerinden biri Güneydoğu Anadolu Projesi’nden sonra en büyük dönüşüm ve kalkınma projesi Silvan Projesi 8 baraj 23 sulama projesi. Peki, ne olacak bitince, 235 bin hektar alan su ile buluşacak. Toprağa su gelince ne olur, bereket olur, kazanç olur, gelir olur, kalkınma olur ve sonu hayırlı olur. Peki, bu bereket kime gelecek, Diyarbakır'a gelecek. Bu proje başladığından beri bu ihanet örgütü PKK ve uzantıları yaklaşık 15 defa bu baraj şantiyelerine saldırdı. 8 tane vatan evladı şehit oldu. Binlerce iş makinesini yaktılar, yıktılar. Milletin kalkınmasının, gelişmesinin önünde ihanetleri ile durdular. Bugün bu proje bitseydi Diyarbakır sulanabilir alanda Türkiye'nin birinci ili olacaktı. Üretimin zirvesinde, kalkınmanın en önde giden ili olacaktı. Belki de bugün konuştuğumuz birçok sıkıntı kalmayacaktı. Fakat hamdolsun bütün bu ihanetlere rağmen biz aldık bu projeleri yapıyoruz. Rabbim bu uğurda milletin refahını varlığı devletin birliği ve beraberliği bayrağı ve ezanı için canını feda eden bütün şehitlerimizden razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sertifikalı tohum dağıtım törenine katkı sunan üretici firmalara katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
Sertifikalı tohum dağıtım töreni, günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

DİYARBAKIR

11 Ekim 2019 Cuma

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