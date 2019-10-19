Çorum Belediyesi Kent Konseyi üyelerinden çocukları dağa kaçırılan ailelere ziyaret

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçıldığı gerekçesi ile 47 gündür Halkların Demokratik Partisi (HDP) il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaretler devam ediyor.

Çorum Belediye Kent Konseyi üyeleri, Diyarbakır’da 47 gündür çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen konsey üyeleri, ailelere Çorum’dan getirdikleri leblebileri ikram etti.



“Mesafe uzak olsa da, gönlümüz buradaki annelerle birliktedir”

Yaptıkları ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Çorum Belediye Kent Konseyi üyesi Nurhan Yıldırım, “Amacımız buradaki annelere destek olabilmektir. Gönlümüz zaten onlarla beraber birde gidelim yanlarında olalım ve yanlarında olduğumuzu his ettirmek için buradayız. Hep televizyonlarda izliyoruz. Mesafe uzak olsa da, gönlümüz buradaki annelerle birliktedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Çorum Belediye Kent Konseyi üyeleri, ailelerle tek tek tokalaşarak alkışlarla uğurlandı.

DİYARBAKIR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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