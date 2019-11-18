HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 77’nci günde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 77’nci günde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 77'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 77’nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 77'nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 77’nci gününe girdi. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, sanatçılara seslenerek kendilerini eylem yaptıkları alana davet etti. Altıntaş, "77 gündür buradayız, biz geldiğimiz ilk günden beri, ünlü kişiler, sanatçılar, futbolcular yeterince bize destek vermiyor. Biz herhalde kendi sorunlarımızı tam anlatamadık. Tam olarak anlatabilseydik, inanıyorum ki bizi yalnız bırakmayacaklardır. Daha çok yanımıza gelip gideceklerdi, sesimizi duyuracaklardı. Bunun suçluları biz diye adlandırıyorum, onları bekliyoruz biz burada gerçek mağdurlarız. Biz sorunlarımız için buradayız, neden başka bir tarafa gitmedik deniliyor, biz daha önce birçok kuruma gittik, bizimle bir empati kurun. Biri size çocuğunuz kaçırıldı deseydi, sizde çocuklarınızın peşine düşmez miydiniz, düşerdiniz. Benim çocuğum 5 yıldır elimden alınmış, 2015’te ya silah zoruyla ya da kandırılmış. Bizler çocuklarımızın peşlerine düşmeyelim mi? Sanatçı arkadaşlar lütfen sesimize biraz daha duyarlı olun. Bizi bir başkasından değil bizi bizden dinleyin. Neden söylüyorum bu sözü, deniliyor ki oraya terörist anne ve babalarını ziyarete mi gideceksiniz, bu sorunun cevabını gelin bizde dinleyin. Bizler terörist babası değiliz, kandırılan kaçırılan 14 yaşındaki çocukların ailesiyiz. Akıl sahibi insanlar buna inanmaz, 10 yaşındaki çocukların ne suçu günahı olur kandırılan bir çocuk terörist midir? Gelin arkadaşlarıma ve bana destek verin, benimki 5 yıldır silah zoruyla kaçırılmış, yazık günah değil mi? Mehmetçik, polisimiz dediğimiz zaman göğsümüz kabarır, biz bu ülkenin bireyleriyiz. Biyolojik olarak ben bu çocuğun babasıyım, ama bu çocuk hepinizin oğlu, kardeşi, ağabeyi, bu ülkenin Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu. Aklınızda kalan soruları kendi kendinize cevaplamayın, gelin bizden cevabı alın. O kadar olumsuz şeyler söylüyor ki insanlar, bunların gerçek olmadığını söylemek istiyoruz" dedi.

DİYARBAKIR

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 77'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 77'nci gün
Diyarbakır 1. Amatör Ligi Silvan Aslanspor: 2 - Çamlıca Gençlikspor: 3
YEREL HABERLER Diyarbakır 1. Amatör Ligi Silvan Aslanspor: 2 - ...
HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı Arka Sokaklar dizisinde Diyarbakır anneleri konu alındı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı Arka ...
Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
TFF 2. Lig Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Afjet Afyonspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Afjet ...
Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0
Parkinson hastası kadının jel yöntemi ile hayat kalitesi arttı
YEREL HABERLER Parkinson hastası kadının jel yöntemi ile hayat ...
Diyarbakır'da lig maçında gerginlik
YEREL HABERLER Diyarbakır'da lig maçında gerginlik
Bağlar Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
Tüm çocuklar spor yapsın diye ücretsiz eğitim başlattı
YEREL HABERLER Tüm çocuklar spor yapsın diye ücretsiz eğitim ...
Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
Borçlu tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç uygulanıyor
YEREL HABERLER Borçlu tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76’ncı günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76’ncı günde
13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’yı sevindiren sürpriz Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çizgi film kahramanı Tweety’nin kostümünü giyerek yürüme engelli Kübra’nın evinin yolunu tuttu Tweety’i görünce büyük sevinç yaşayan Kübra’ya platform üyeleri akülü sandalye hediye etti
YEREL HABERLER 13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’yı sevindiren ...
HDP önündeki eylemde 76'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 76'ncı gün
Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: "PKK/PYD/YPG Kürt’leri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır"
YEREL HABERLER Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: ...
Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak dolaşarak satıyor
YEREL HABERLER Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak ...
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 5 ...
Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0
YEREL HABERLER Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0
Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap severle buluşturdu
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap ...
Diyarbakır’da silah kaçakçıları polisten kaçamadı Polis ekipleri durdurdukları aracın gizli bölmelerinde 60 tabanca ve 121 adet şarjör ele geçirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silah kaçakçıları polisten ...
Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek Öğretmenlerin ziyareti annelere güç verdi Anne ve babaları ziyaret edip destek veren öğretmenler: "Bizler birer anne ve öğretmen olarak buradayız" "Annelerin acılarını yüreğimizde hissediyoruz"
YEREL HABERLER Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ...
"CANLI VERİCİLİ ORGAN NAKLİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ"
YEREL HABERLER "CANLI VERİCİLİ ORGAN NAKLİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ"
HDP önündeki eylemde 75'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 75'inci gün
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X