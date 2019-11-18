Bağlar Belediyespor’un Sena Kızılaslan gururu

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan’ın, Diyarbakır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu kazanması kentte sevinçle karşılandı.

Diyarbakır'ın ilk kez ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığı Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda Diyarbakır adına iki şampiyon çıktı. Sena Kızılaslan ve Amine Akçakmak Türkiye şampiyonu olarak kente iki altın madalya kazandırdı. Ümit kadınlar 54 kiloda şampiyon olan Sena Kızılaslan’ın başarısı, kulübü Bağlar Belediyespor’da büyük sevinçle karşılandı.



“Sporda başarılı bir dönem geçiyoruz"

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, elde edilen tarihi başarıdan dolayı milli sporcu Sena Kızılaslan ve antrenörü Mehmet Yazar’ı tebrik etti. Sporda başarılı bir dönem yaşadıklarını belirten Merdoğlu, “Karatede büyük başarılara imza atıyoruz. Son olarak Sena Kızılaslan, Türkiye şampiyonu olarak kulübümüz ve kentimiz adına gurur verici bir başarıya imza attı. Futbol takımımız da mütevazi imkanlarla yarıştığı ligde başarılı bir sezon geçirerek şu anda 1 puanla liderin gerisinde yer alıyor. Amacımız her kulvarda Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.

DİYARBAKIR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:13

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.