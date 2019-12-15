Silvan Belediyespor Erganispor’u 1-0 mağlup etti

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Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Silvan Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Erganispor’u 10 yendi.

Silvan Şehir Stadyumu’nda oynan maça iyi başlayan Silvan Belediyespor, 65’inci dakikada Yunus Turhan’ın ayağından bulduğu golle Erganispor’u 10 mağlup etti. Silvan Belediyespor, elde ettiği bu galibiyetle 29 puanla 2’nci sıraya yükselirken Erganispor ise 18 puanla 7’inci sırada kaldı.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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