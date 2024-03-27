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        Uyuşturucuyla mücadele derneğindeki kavga 'madde kullanmayın' uyarısının ardından çıkmış

        DİYARBAKIR'da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği'nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan Dernek Başkanı Mehmet T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:20
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        Uyuşturucuyla mücadele derneğindeki kavga 'madde kullanmayın' uyarısının ardından çıkmış
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        DİYARBAKIR’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de sen görürsün dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki TMMBMED’de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G.N. (22) ve M.A.N. (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili H.D. (16) ve Mehmet T.’yi gözaltına aldı.

        ‘MADDE KULLANMAMALARINI SÖYLEDİM, AKŞAM DA BU OLAY YAŞANDI’

        Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, olay yaşanmadan önce sabah saatlerinde mezarlığa gittiğini ifade ederek, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de ‘sen görürsün’ dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

        Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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