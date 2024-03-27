Uyuşturucuyla mücadele derneğindeki kavga 'madde kullanmayın' uyarısının ardından çıkmış

DİYARBAKIR’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de sen görürsün dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki TMMBMED’de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G.N. (22) ve M.A.N. (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili H.D. (16) ve Mehmet T.’yi gözaltına aldı.