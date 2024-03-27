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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:43
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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Bismil ve Çınar ilçelerinde tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

        Ekiplerce 4 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 farklı ebatlarda sikke, 21 yüzük, 6 obje ve kandil ile 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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