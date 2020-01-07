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İtfaiye eri, baba ve oğlu alevlerin arasından kurtardı

İHA

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba ve oğlunu itfaiye eri kurtardı.

İtfaiye eri, baba ve oğlu alevlerin arasından kurtardı

Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba ve oğlunu itfaiye eri kurtardı.
Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 45. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan kıvılcım bütün evi sardı. Kısa sürede büyüyen alevlerin gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlardan evde kimsenin olup olmadığı yönünde bilgi aldı. Yanan evde baba ve oğlunun olduğu bilgisini alan itfaiye eri, alevlerin arasına girerek baba Veysi ile oğlu Ali Aydar'ı kurtardı. Dumandan etkilenen Veysi ve Ali Aydar, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR

07 Ocak 2020 Salı

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