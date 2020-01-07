İtfaiye eri, baba ve oğlu alevlerin arasından kurtardı

Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba ve oğlunu itfaiye eri kurtardı.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 45. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan kıvılcım bütün evi sardı. Kısa sürede büyüyen alevlerin gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlardan evde kimsenin olup olmadığı yönünde bilgi aldı. Yanan evde baba ve oğlunun olduğu bilgisini alan itfaiye eri, alevlerin arasına girerek baba Veysi ile oğlu Ali Aydar'ı kurtardı. Dumandan etkilenen Veysi ve Ali Aydar, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.