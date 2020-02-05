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Dicle Elektrik yöneticileri Kocaköylü muhtarlarla buluştu

İHA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, İl Müdürü Uğur Yaka ile birlikte Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki 22 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Dicle Elektrik yöneticileri Kocaköylü muhtarlarla buluştu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, İl Müdürü Uğur Yaka ile birlikte Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki 22 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.
Dicle Elektrik, halkın temsilcisi olan muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son muhtar toplantısı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yasin Yunak, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, İl Müdürü Uğur Yaka ve bazı kurum amirleri ile ilçedeki mahalle muhtarları katıldı.

İllerin yıllık ortalama yatırımı 3’e katlandı
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yasin Yunak, sorun ve taleplerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Ardından söz alan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, şirketin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dicle Elektrik’in dağıtım hizmeti sunduğu 6 ilde yaşayan 6.2 milyon nüfusa 6 bin 500 personel ve bin 300 araçla hizmet verdiğini ifade eden Karagüzel, yaklaşık 7 yıl içerisinde bölgede 2.6 milyar liralık yatırım yaptıklarının altını çizdi. Özelleştirmeden önce bölge illerinde yıllık ortalama 120 milyon liralık olan yatırım miktarını özelleştirme sonrasında 3 kattan fazla artırarak 375 milyon liraya çıkardıklarını kaydeden Karagüzel, şebekeler yenilendikçe arıza sayısının azaldığını böylece daha kaliteli ve kesintisiz enerji verdiklerini söyledi. Enerji verimliliğine özel bir önem verdiklerini ifade eden Karagüzel, yapılan çalışmalar sayesinde, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013’te yüzde 78’ler düzeyinde olan kayıp kaçak oranının yüzde 51’e çekildiğini söyledi.

Kocaköy’e yatırımlar devam edecek
Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır ve bağlı ilçelerine yapılan hizmetlere de değinen Genel Müdür Murat Karagüzel, yaklaşık 17 bin nüfusa sahip olan Kocaköy’e bugüne kadar 8 milyon liralık yatırım yapılırken, buna ek olarak 1,5 milyon liralık bir yatırım daha gerçekleştirileceğini açıkladı. Tahakkuk ve tahsilat ile ilgili yaşanan sıkıntılardan söz ederken ise Karagüzel, sadece Kocaköy ilçesinde 30 milyon liraya denk gelen 42 milyon kilovat saatlik bir elektrik kaybının bulunduğunu sözlerine ekledi.
Daha sonra sırayla söz alan mahalle muhtarları ise mahallelerine ilişkin istek, talep ve önerilerini dile getirdi.

DİYARBAKIR

05 Şubat 2020 Çarşamba

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