Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, “Diyarbakır turizm başlığının bütün alanlarında iddia olacak bir zenginliğe derinliğe ve dinamiğe sahip bir şehirdir. Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik ve sosyal boyutta bugünkü konumuz da turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız” dedi.



Diyarbakır’da düzenlenen ‘Diyarbakır 2023 Turizm Vizyon Çalıştayı’ Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Kayapınar ilçesinde bir otelde gerçekleşen çalıştaya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Selda Çiçek Veske, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Alp, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl ile Diyarbakır’da faaliyet yürüten seyahat acentaları ve otellerin yöneticileri katıldı.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ı bir bütün olarak 2023’te Türkiye’nin bölgesinde belirleyeceği ilk on kenti arasına taşıyacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Somut olan bu varlığının yanında UNESCO tarafından çok önemsenen ve son yıllarda giderek gelişen somut olmayan kültürel miras dediğimiz insanlığın sahip olduğu kültürel değerlerin taşınmasında da Diyarbakır gerçekten çok önemli birikimleri ve zenginlikleri bulunan bir şehirdir” diye konuşu.



Diyarbakır'daki inanç turizmini de değerlendiren Güzeloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Doğal zenginlikleri ve sunduğu güzellikleri bunun yanında inanç turizmi anlamında insanlığın tüm inanç değerlerinin ve şereflendiğimiz İslam dinimizin de çok doğrudan etkilediği buna bağlı eserlerin ve zenginliklerin peygamberlerin kabirlerinin ve şüphesiz tebliğ ettiği yaşam alanlarının bugün hala bizimle birlikte olan bir zenginlik olarak Diyarbakır’da yer alması Diyarbakır’ın turizm başlığı altında kendini çok açık bir şekilde gösteren, kullanılabilecek zenginlikler içeren başlıklardır. Terör örgütü PKK'nın uzantılarının Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin, kaybettirdiği yılları, kayıpları ve zamanları çok kısa süre içerisinde inşallah huzur ve güven ortamında kazanmak ve Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik ve sosyal boyutta bugünkü konumuz da turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız.”



Programın sonunda TURSAB tarafından Diyarbakır turizmine katkılarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na plaket takdim edilmesi ile çalıştan sona erdi.

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