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        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yapan çeteye 'Piksel' operasyonu; 9 gözaltı

        DİYARBAKIR'da gasp ve hırsızlık yapıp, iş yeri kurşunlayan çeteye yönelik 'Piksel' adlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Çok sayıda tabancanın ele geçirildiği operasyonda, çete üyelerinden birinin baza altında yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 'gasp', 'hırsızlık' ve 'iş yeri kurşunlama' gibi suçlara karışan çete üyelerine yönelik çalışma yapıldı. Özel ekibin kurulduğu çalışmada polis, olayların yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarından dijital ajanda oluşturularak, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. Polis, eş zamanlı 'Piksel' adı verdiği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bazanın altında yakalanan bir şüphelinin, 'yaralama' ve 'yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin baza altında yakalanması, kameraya da yansıdı. Ayrıca belirlenen 9 adreste yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:20
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        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yapan çeteye 'Piksel' operasyonu; 9 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da gasp ve hırsızlık yapıp, iş yeri kurşunlayan çeteye yönelik 'Piksel' adlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Çok sayıda tabancanın ele geçirildiği operasyonda, çete üyelerinden birinin baza altında yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 'gasp', 'hırsızlık' ve 'iş yeri kurşunlama' gibi suçlara karışan çete üyelerine yönelik çalışma yapıldı. Özel ekibin kurulduğu çalışmada polis, olayların yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarından dijital ajanda oluşturularak, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. Polis, eş zamanlı 'Piksel' adı verdiği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bazanın altında yakalanan bir şüphelinin, 'yaralama' ve 'yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin baza altında yakalanması, kameraya da yansıdı. Ayrıca belirlenen 9 adreste yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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