Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır, yaşadığımız, geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir"

Diyarbakır’da 'UNESCO ve Diyarbakır' istişare toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Bugün dünyada en sağlam ve insanlık tarihinin en eski yapıları olan surlarıyla Diyarbakır, yaşadığımız, geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir" dedi.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 'UNESCO ve Diyarbakır' istişare toplantısı düzenledi. UNESCO listesinde bulunan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve sorunlara çözüm aramak için amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali Yardımcısı ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taçier kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



"Sur’da ihya ve inşa için devletimizi 1,5 milyar lira harcadı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'a bakarken sorumlulukları, Diyarbakır'a karşı yapmaları gerekenleri her yönüyle çok ince düşünüp en ince ayrıntısına kadar çalışıp en doğrusunu Diyarbakır'a yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Sur tabi Diyarbakır'ın merkezinde ve insanlık tarihinin hafızasında duran bir konum ve düzeydedir. Surun tarihi konumunu Sura bitişik Hevsel’in doğal güzelliğini ve yaradılıştan beri akan Dicle'nin bereketini koruma amaçlı ve yaşatma amaçlı sevdamız ve çabamız sürerken ne yazık ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini bütün değerlerini birlikte yaşama iradesini yok etmek isteyen PKK ve terör örgütleri ve uzantıları bu yapıya saldırıyor. Bu yapının binlerce yıldır korunan tüm maddi varlıklarını yok etmek tüketmek zihin dünyamızdan ve kültür dünyamızdan silmek istediler. Çukur olayları dediğimiz başlıkta en çok olumsuz etkilenen merkezler den ve yerlerden biri de ne yazık ki Sur’dur. Öylesine bir vandalizm öylesine bir gözü karalık ve yok edecek bir ihanet kültürü içerisinde Sur’un bütün bir insanlığın miras olan yapılarını kültür değerlerini yakıp yıkıp yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri, havraları ve sinagogları kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar. Bu ihanet karşısında şüphesiz devletimizin milleti ile kararlı tutum ve mücadelesi ile bu tehdidi bertaraf ederken 53 askerimizi 12 polisimizi ve 1 güvenlik korucumuzu şehit verdik. Bu kahramanların şehadeti ile sadece Sur'daki ve diğer bütün bölgelerdeki şehadet eden kahramanların bu duruşuyla bu tehdit ve terör bertaraf edildi. O günden bugüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlı önderliğinde yıkılan yakılan Sur yeniden her yönüyle imar ediliyor imha edilen bütün değerler maddi ve manevi ihya ediliyor ve eskisinden daha köklü ve güçlü bir şekilde geleceğe insanlığa karşı ortak sorumluluğumuz çerçevesinde kazandırılıyor olayların başlangıcından ve tahribatların terör tehdidinin bertaraf edilmesinden bugüne kadar Sur’da devletimizin harcadığı kaynak 1,5 milyar Türk lirasını aşmış durumdadır" dedi.



Tahribatın izleri silindi

Sur için Bakanlıkların, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesinin, Sur ve Yenişehir ilçe belediyelerinin ile sivil toplum kuruluşlarının özel çalışmalarının olduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, "Amacımız insanımızın mutluluğu ve kentlerimizin kalkınma gelişme yolculuğunun duraksamadan yol alması. Devletimiz Sur merkezli ve Sur özelinden başlayarak gerek Diyarbakır gerekse bölgenin genelinde bu tahribatın bıraktığı bütün izleri silen çok daha ötesinde yeniden ihya ve imar eden bir kararlılık içerisindedir ve bunu milleti ile beraber yapmaktadır. 2023 vizyonunda Türkiye'yi taşıyan ve bu büyük yürüyüşüne katkı sunan en önemli ilk 10 kent arasında yer alan Diyarbakır’ın kalkınma ve gelişme perspektiflerinin hepsinde kültürel değerlerin korunması ve şüphesiz buna bağlı turizmin ve hizmetler sektörünün de öne çıkması da en temel sorumluluğumuz, belki de ilk sorumluluğumuzdur. Hem tarihe saygı hem de bugün yaşayan her kişiye karşı bir saygının gereğidir. Bugünkü toplantı perspektifinde ortaya çıkacak ve belki de yakın bir dönemde ağırlayacağımız uluslararası UNESCO heyeti öncesinde yapılacak çalışmalar bizlere ışık tutacaktır. Bugünün manevi atmosferinde inancımızın çok özel bir günü olan Regaip Kandili'nde bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Güzeloğlu'nun ardından konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel önemine değindi. Diyarbakır’ın dünyada kesintisiz yaşam süren şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz, herhangi bir bölgesinde kazı çalışması yapılsa 10 bin yılı aşkın bir tarih ile karşılaşma ihtimalinin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuz, toplantının Diyarbakır’a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Oğuz’un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

