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Yanlış maske kullanımına tiyatroyla dikkat çektiler

DHA

Yanlış maske kullanımına tiyatroyla dikkat çektiler


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan son dönemlerdeki verilerde koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır´da, Bir Dünya Tiyatro gurubu, çektikleri skeçle mizahi bir şekilde yanlış maske kullanımına dikkat çekti. Tiyatro oyuncusu Sait Coşkun, uzmanların bölgedeki vaka artışlarını yanlış maske kullanımına bağladığına dikkat çekerek, "Farkındalık oluşturmak için bu skeci çektik, istiyoruz ki insanlar doğru maske taksınlar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının günlük bilançosunu açıklarken, birçok kez Diyarbakır'daki artışa dikkat çekti. Kentteki artışın en önemli sebebi ise yetersiz ve yanlış maske kullanımı olduğu hem Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu hem de İl Pandemi Kurulu tarafından açıklandı. Bir Dünya Tiyatro grubu adıyla sanatsal etkinlikler sergileyen bir grup profesyonel tiyatrocu, bir araya gelerek maskenin doğru kullanımını sanata döktü. Diyarbakır Valiliği'nin yanlış maske kullanımını önlemek amacıyla başlattığı 'Doğrusu korur' kampanyasına da mesaj verildiği skeçte, oyuncular kendilerini Diyarbakır'ın 'Maskeli üçleri' olarak tanımladı.
KÖYLERİNİ KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN VERİLEN MÜCADELE ANLATILDI
Diyarbakır'da 15 kişilik bir ekiple çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak beğeni toplayan skeçte, koronavirüsü atlatmış berber Ali'nin, salgının ciddiyetini bildiği için, yaşadığı köyün sakinlerini koruma mücadelesini anlatılıyor. Köye maskesiz kişilerin girmesini önlemek için 'Maskeli üçler' adıyla bir ekip kuran Ali, başka bir köyden maske takmayan 2 kişinin köylerine giriş yapmasını engellerken, yanlış maske kullanımıyla ilgili yaşanan diyalog ve verilen mesajlar, mizahi bir şekilde izleyiciye sunuldu.
'MASKELİ ÜÇLER İLE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK'
Skecin yayınlanmasının ardından oyuncular, Diyarbakır'ın sokaklarını dolaşarak kent sakinlerini doğru maske kullanımını anlattı. Skecin yönetmeni ve oyuncusu aynı zamanda birçok ulusal dizide önemli rolleri üstlenen Sait Coşkun (50), çektikleri skeçle doğru maske kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Uzmanlar koronavirüsün artmasının en büyük nedeninin yanlış maske kullanımı olduğunu söylüyor. Buna bağlı olarak yakınlarımızı kaybettik, üzüldük. Çok dikkat etmemiz gerekiyor, ciddiye almamız gerekiyor. Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de buna bağlı olarak 'Doğrusu korur' adıyla bir kampanya başlattı, bu da bizim dikkatimizi çekti. Biz de skeci çekerken bir farkındalık yaratalım dedik. Yani insanlar doğru maskeyi takarak özensin. Koronavirüs, bir gerçeğimiz oldu. Bizim bununla yaşamamız gerekiyor. Bu skeci çekerken insanlara dokunduk, güzel tepkiler aldık. Ama bu maskeyi de bu şekilde bu skeci de ciddiye almamamız gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor, maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Bunları insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü sağlığımız gerçekten her şeyden çok önemli. Lütfen dikkat edelim, kendimizi koruyalım, yakınlarımızı da koruyalım" dedi.
Coşkun, Bir Dünya Tiyatro grubu olarak, bu tür sosyal içerikli mesajları aktaran skeçlerinin her hafta çekileceğini belirtti.  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR
2020-08-02 09:31:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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