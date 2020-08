MHP İl Başkanı Kayaalp’ten asılsız iddialara sert tepki Cihan Kayaalp: “Asılsız iftiralara suç duyurusunda bulunacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP eski Kocaköy ilçe başkanının yaptığı asılsız iftiralara karşı suç duyurusunda bulunduklarını ve bu işin takipçisi olup peşini bırakmayacaklarını söyledi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, son dönemlerde teşkilatlarını hedef alan kesimlerden dolayı basın açıklamasında bulundu. Başkan Kayaalp, daha önce 25 yıldır Kocaköy ilçesi MHP ilçe başkanlığı görevini yapıp, daha sonra olumsuz şikayetler üzerine görevden alınması için genel merkeze aktardıklarını söyledi. Genel merkezin eski ilçe başkanının görevden almasıyla, iddiaya göre eski başkan Zeynel Can, teşkilatlarına zarar vermek suretiyle asılsız iftiralarda bulunduğunu ve parti olarak Can hakkında suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı.

Başkan Cihan Kayaalp, bazı haber yayın organlarında teşkilatları ve şahsıyla ilgili bazı haberler yayımlanmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirtti. Başkan Kayaalp, “Daha önce Kocaköy ilçe başkanlığı görevi yapmakta olan ancak hakkında çok sayıda şikayetin geldiği, birçok olumsuzluğun yaşandığı, birçok vatandaşımızın mağdur edildiği iddialarıyla bize gelen şikayetler üzerine yaptığımız araştırmalarda bu ilçe başkanının görevini kötüye kullandığını, zaten ilçede de 70 oydan fazla oyun çıkmadığını, ilçede birçok insanı kendisinden rahatsız olduğunu fark edince görevden alma gereği duyduk. Bu arkadaşımız görevden alındıktan sonra çok çirkef bir biçimde bizleri ve teşkilatımızı zan altında bırakacak iftiralara başvurmaya başladı. Metruk bir binada yardım kolisi olduğunu iddia ettiği içinde birkaç baklagillin olduğu fasulye gibi, mercimek gibi, küçük bir koli görüntüsünü çekerek o konu üzerinde de teşkilatımızla ilgili veya yardım kolisi olduğuyla ilgili hiçbir ibare olmadığı görüntülerde de anlaşılıyor. Bahçeye yarım kilo kadar döküp onun da görüntülerini çekerek yardım kolilerini devletin bize verdiği kolileri hayvanlara yedirdiğimiz asılsız ve tamamen iftira dolu bazı açıklamalar yapmış” dedi.



“Suç duyurusunda bulunacağız”

Kendileriyle ilgisi olamayan, bir yerde kötü kurgulanmış sadece iftira ile kendilerini bir şekilde yıpratma çabası içerisine giren bu şahıs hakkında yarın itibariyle suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Başkan Kayaalp, “İnşallah kanun karşısında bunun ilgili gerekli işlemleri başlatacağız ve gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu arkadaşımız kendisini 25 yıldır ilçe başkanı olarak tanıtıyor. 25 yıldır ilçe başkanlığı yaptıktan sonra görevden neden alındım diye hazmedemediğinden dolayı her türlü yalana başvuruyor. 25 yıldır ilçe başkanlığı yapıp hala 70 oy alıyorsa, ya o arkadaşımızda problem vardır veya onu orada tutanlarda problem vardır. Biz bunu fark ettik gelen şikayetleri değerlendirdik, araştırdık. Şikayetlerin büyük bir bölümünün haklı şikayetler olduğunu anladık. Anladıktan sonra genel merkezden görevden alınmasını talep ettik. Genel merkezde görevden alınmasını sağladı. Bu arkadaşımız görevden alınmadan sonra korkunç bir şekilde davamızı, teşkilatımızı, yıpratmak için saldırıyor. Her taraftan bize iftira atmaya çalışıyor. Bahse konu olan Zeynel Can’ın partimizle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bundan sonra partimizin adını kullanmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

