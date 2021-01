Bağlar'da temizlik seferberliği

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ‘Bağlar’da bir gün değil, her gün temizlik’ sloganıyla yeni bir temizlik seferberliği başlattı.

Bağlar’da temizlik bilincini yaymak amacıyla ilçenin cadde ve sokaklarında geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesinde başlayan kampanyanın ilk gününe Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Temizlik elbisesi giyip eline aldığı süpürge ile sokakları temizleyerek bu konuda örnek oluşturan Başkan Beyoğlu’nu bu şekilde gören vatandaşlar da çalışmaya katılarak destek verdi. Vatandaşlar, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. İki aşamalı olarak yürütülen çalışmada önce çöplerden ve atıklardan arındırılan cadde ve sokaklar, ikinci aşamada ise belediyeye ait araçlar tarafından tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.



"Temizliği yaşam biçimi haline getirmeliyiz"

'Bağlar’da bir gün değil, her gün temizlik’ sloganıyla genel bir temizlik seferberliği yürüttüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, temizliği yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Teknik imkanlar bakımından her türlü takviyeyi yaparak çevre dostu modern araçlarla güçlendirdiğimiz temizlik personelimiz, mesai gözetmeden vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz ve huzurlu yaşam alanları sağlamaya gayret ediyor. Biz de çalışmaya katılarak örnek teşkil etmeye çalıştık. Pandemiden korunma yollarının başında temizlik geliyor. Vatandaşlarımızla el ele vererek temizliği yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Yaşadığımız yerleri temiz tutmak hepimizin görevidir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

