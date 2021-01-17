Diyarbakır’da sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle sokak hayvanlarını unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayvanların beslenme odaklarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edecek.

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