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Evlat nöbetindeki anne: Doğum gününde beni mutlu et, gel oğlum

DHA

Evlat nöbetindeki anne: Doğum gününde beni mutlu et, gel oğlum


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 522'nci günde de sürüyor. Kaçırılan kalp hastası oğlu Eren Yalçın için eyleme devam eden Fadime Aksu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aksu, doğum günü yaklaşan oğluna seslenerek, "Ne olursun doğum gününde beni mutlu et, yanıma gel kuzum" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
'YANIMIZDA OLMAYANLAR UTANSIN'
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, 2015 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Eren Yalçın için gelen Fadime Aksu, olumsuz hava koşullarına ve salgına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. Aksu, dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın evlat nöbetindeki ailelere yaptığı ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, doğum günü yaklaşan oğluna seslendi. Aksu, "Şubatın 12'si senin doğum günün. Ne olursun, doğum gününde beni mutlu et, gel benim yanıma kuzum. Daha gücüm yok. Dün bir aile daha evladına kavuştu. Onlar nasıl mutlu olduysa biz de onlar gibi mutlu olalım. İnşallah her ailenin çocuğu gelir. İnşallah bütün aileler kavuşur evladına. Allah devletimizden, polisimizden, bakanlarımızdan, hepsinden razı olsun. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular, destek verdiler. Onlar bize destek verdikçe biz çok mutlu oluyoruz. Allah yanımızda olanlardan razı olsun, yanımızda olmayanlar utansın" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-02-05 13:40:33

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