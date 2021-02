Küçede Sanat Var etkinliği Yenişehir’de

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her hafta sonu kentin farklı bir noktasında devam ettirdiği Küçede Sanat Var etkinliğini Yenişehir ilçesine taşıyarak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı zamanını evde geçiren vatandaşlara moral verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ‘Ocak toparlandı gitti işte, şubat filan da gider bu gidişle’ sloganıyla düzenlediği ve yoğun ilgi gören şubat ayı kültür ve sanat takvimi, Küçede Sanat Var ekibinin düzenlediği konser ile tamamlandı.



Yenişehir’de Karadeniz türküleri seslendirildi

Kültürsanat etkinliği takviminde her hafta pazar günü farklı bir mekanda müzikseverlerin karşısına çıkan Küçede Sanat Var organizasyonun durağı bu defa Yenişehir ilçesi oldu. Pandemi nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, Küçede Sanat Var ekibinin seslendirdiği Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılarla moral buldu. Şubat ayının son etkinliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı sanatçılarına Grup Çelina’da eşlik ederek birbirinden güzel Karadeniz türkülerini müzikseverlerin beğenisine sundu.



Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan müzik dinletisine Yenişehir ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, evlerinin balkon ile pencerelerine çıkarak alkışlarla eşlik etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan ve o an konserin bulunduğu alandan geçen vatandaşlar da teflonlarına sarılarak müzik dinletisini kayıt altına aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, zorlu pandemi sürecinde vatandaşların sanat etkinliklerinden uzak kalmaları için düzenlediği Küçede Sanat Var organizasyonu önümüzdeki haftalarda kentin farklı adreslerinde müzikseverlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

