Silvan'da sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs salgını sürecinde üstün gayret ve özverili çalışmalar sergileyen sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Silvan'da korona virüs salgınıyla müdahalede gecesini gündüzüne katıp, günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu mücadeleye öncülük eden kimi zaman da hayatlarını hiçe sayarak canla başla, fedakarca hastalara nefes olmaya çalışan sağlık çalışanları başarı belgesiyle ödüllendirdi. Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yönetimi tarafından belirlenen ve korona virüs servisinde görev yapan sağlık personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi. Pandemi döneminde göstermiş oldukları fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ve kaymakamlığımızın koordinesinde ilçemiz genelinde salgınla müdahalemiz sürüyor. Bu süreçte hastalığın kontrol altında tutulması, hasta olanları tedavilerinin yapılabilmesi için mesai menfuru gözetmeksizin bu zor süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızı başarı belgesiyle ödüllendirdik. Üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı fedakar sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığına bizlerde destek olmak, kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak adına maske, mesafe, temizlik kurallarından kesinlikle taviz vermeyelim. Korona virüs salgınından hep birlikte mücadele ederek zafer ile çıkabiliriz" dedi.

Daha sonra Başhekim Dr. Fesih Uyan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Levent Bayka, sağlık çalışanlarına başarı belgelerini verdi.

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