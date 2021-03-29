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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

İHA

Dicle Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde, mart ayının son haftasında kutlanan ve bu sene 57’ncisi gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik temasıyla kutlanacak olan etkinliklerin açılış programı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğr. üyesi Güssün Güneş’in katılımıyla başladı. DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız’ın Diyarbakırlı araştırmacı yazar Ali Emiri’yi yad ederek gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başlayan söyleşide Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan da günün anlam ve önemine değindi.
Dr. Öğr. üyesi Güssün Güneş, tedbirler ve pandemi sürecinde kütüphane hizmetlerinden bilgiler verdi. Güneş, “Kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi ve göstergesidir. Teknoloji çağında olduğumuz halde kitaba ve kütüphaneye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Pandemi sürecinde de online kütüphanelerimiz hizmet verdi. Personellerimiz dijital becerilerini geliştirdi, sesli kitap hizmeti yaygınlaştı, dijital kitaplığa dönüştük” dedi.
Güneş normalleşme süreci ile öğrencileri kütüphaneye çekecek eylem ve planlarından bahsetti.

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