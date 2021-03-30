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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuları ağırladı

DHA

Vali Karaloğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuları ağırladı


Emrah KIZIL-Serhat Özdemir/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'dan Tokyo Olimpiyatları'na katılacak Ayşe Tekdal ile Meryem Bekmez atletleri makamında ağırlaran Vali Münir Karaoğlu, Türkiye'yi temsil edecek sporcularla gurur duyduklarını söyleyerek, başarı diledi. 
Antalya Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası´nda 20 kilometre kategorisinde kadınlarda Ayşe Tekdal, büyüklerde Balkan Yürüyüş´ü kazanan ilk Türk atlet oldu. 1:30:12'lik dereceyle olimpiyat barajını geçen Tekdal, 1:31:00´lik Tokyo 2020 barajının 48 saniye altına indi. Milli atlet Ayşe Tekdal elde ettiği  bu dereceyle Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hak etti. Yarışta Balkan Şampiyonası klasmanı dışında yarışan Meryem Bekmez de, aldığı dereceyle kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorunu geliştirdi. Bekmez, 1:29:24 ile geçen yıl Antalya´da yaptığı rekoru 36 saniye geliştirdi ve 1:28:48 ile finişi gördü. Bekmez, bu yıl dünyada 1:29.00´un altında derece yapan 18´inci atlet oldu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sergiledikleri başarılardan dolayı tebriklerini iletmek Tekdal ve Bekmez'i makamında ağırladı. Sporculara altın hediye eden Vali Karaloğlu, Türkiye'yi temsil edecek sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.
'OLİMPİYATLARDAN MADALYALAR BEKLİYORUZ'
Vali Karaloğlu, genç sporcuları tebrik ederek, "Hem Ayşe kızımızı hem Merve kızımızı tebrik ediyoruz. Her ikisi de inşallah olimpiyatlarda ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi temsil edecekler. Olimpiyatlardan madalyalar bekliyoruz. Diyarbakır'da olimpiyatlara katılmayı hak kazanan başka sporcularımız da var atıcılıkta Ömer Akgün şu anda olimpiyat kotasını aldı. İnşallah 4'üncü bir sporcuyu da bekliyoruz. Abdulselam İmük'ün de erkekler 20 kilometre yol yürüyüşünde 16 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan yarışta olimpiyat kotasını almasını bekliyoruz. Böylelikle Diyarbakır'dan 4 sporcumuzu inşallah Tokyo'da ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı temsil ederken görürüz diye ümit ediyoruz. İnşallah onların başarısıyla hem biz hem Türkiye gururlansın istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.
'YILIN 10 AYINI KAMPLARDA GEÇİRİYORUZ'
Yılın 10 ayını kamplarda, ailelerinden uzakta geçirdiklerini belirten 22 yaşındaki Ayşe Tekdal, "2016 yılında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ikinci olmuştum. 2018 yılında Çin'de dünya şampiyonasında şampiyon olmuştuk. 2019'da U23'te Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Bu, 20 kilometre kadınlarda Türkiye tarihinde bir ilk. İnşallah 2021 olimpiyatlarında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya alırım. Gerçekten Diyarbakır'dan çıkıp dünyada büyük işler başardığım için çok mutluyum. İnşallah benden küçük çocuklar da benim yolumdan ilerleyip daha iyisini yaparlar. Ailemin desteğini gördüm. Gecemizi gündüzümüze katı, durmadan aralıksız çalışıyoruz. 24 saat kamplardayız. 12 ayın 10 ayını kamplarda, ailemizden uzakta geçiriyoruz. Böyle başarılar geldikçe de gerçekten değdiğine inanıyoruz. Hedefim olimpiyat oyunlarında madalya almak" diye konuştu. 
Meryem Bekmez de (20), hedefinin olimpiyatlardan madalya ile dönmek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"2017 ve 2018 yılında dünya 2'ncisi oldum. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2020'de olimpiyat kotasını aldım. Şuan gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almak. Diyarbakır'dan böyle başarılar çıkmasından biz de çok mutlu olduk. Gençler de bizi örnek alıyor" ifadelerini kullandı. 
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-30 09:04:44

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