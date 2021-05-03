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Kuluçkaya tavuk yerine oturan horoz, civcivlere annelik yapıyor 

DHA

Kuluçkaya tavuk yerine oturan horoz, civcivlere annelik yapıyor 


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kuluçkaya oturan tavuk kalkınca, kümesteki horoz tavuğun yerine geçti. Horozu gören tavuk bir daha kuluçkaya oturmadı. Horozun kuluçkadan kalkmadığını gören sahibi Mehmet Laçin (73), altına fazladan yumurtalar bıraktı. 21 günlük kuluçka sonrası sağ kalan 8 civcivi horoz korumaya aldı. 
Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesi'nde oturan Mehmet Laçin'in tavuğu, kuluçkadan kalktıktan sonra bir daha yerine dönmedi. 11 yumurtanın olduğu kuluçkaya Laçin'in horozu oturdu. Horoz, 21 gün oturduğu kuluçka sonrasında yumurtalardan çıkan 11 civcivden 8'ini korumasına aldı. Civcivlere tıpkı tavuk gibi annelik yapan horoz, aynı kümeste bulunan yavru horozu bile yanaştırmıyor. Bu ilginç olayı duyan meraklılar da zaman zaman horozu görmeye geliyor.
'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'
Horozun sahibi Mehmet Laçin, böyle bir şeye ilk kez rastladığını belirterek şöyle konuştu:
"Tavuk yumurtladıktan sonra kuluçkaya oturdu. Fakat bir süre sonra kuluçkadan kaldı. Bu durum üzerine bir horozum kümese girip kuluçkaya oturdu. Horuz 21 gün kuluçkaya oturduktan sonra 11 civciv yumurtadan çıkan 11 civcivden 8'i sağ kaldı. Sağ kalan civcivleri horoz büyütüyor. Onlara çok sahip çıkıyor, muhafaza ediyor. Yanında bir tane civcivi alamazsınız. Hemen müdahale ediyor. İlk kez böyle bir şey gördüm." 
CİVCİVLERİN ANNESİNİ BİLE YAKLAŞTIRMIYOR
Mehmet Laçin'in oğlu Cihan Laçin de, civcivlerin annesi tavuğun onlara uzaktan baktığını ama horozun onu da yaklaştırmadığını ifade ederek, "Şimdiye kadar biz tavuğun kuluçkaya yattığını gördük ama bu defa horoz yattı. Yumurtaların üzerine oturdu hiç kalkmadı. Horoz, kulukçadan çıkan civcivlere hem annelik, hem de babalık yapıyor. Ana tavuk onlara uzaktan bakıyor. Sanki sahiplenmeye çalışıyor ama horoz bırakmıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Kocaköy Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-03 11:48:06

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