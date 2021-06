Diyarbekirspor’dan Vali Karaloğlu’na kupalı ziyaret

Misli.com 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor’da yönetim, Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Çakar ve Seyyit Kutup Yıldırım ile birlikte Vali Karaloğlu’nu makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Turan İlgin, takımın şampiyon olmasından sonra kentteki billboardlara afişler asan ve kutlamalar için araç tahsis eden Vali Karaloğlu’na teşekkür etti. Başkan İlgin, “Sporcu ve sporsever bir kimliği olan valimiz her zaman yanımızda oldu. Manevi desteğini eksik etmedi. Şampiyon olduktan sonra da yaptığı çalışmalarla şehirde hava oluşmasını sağladı. Sezon içerisinde kendisine şampiyonluk sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirerek kupa ile geldik. Nezaket amaçlı ziyaretimiz çok yararlı geçti. Vali bey her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek 1. Lig'e çıkmamız yönünde beklentilerini aktardı. İnşallah iyi bir takım kurarak sezon sonunda bu hedefi de gerçekleştireceğiz. Şehrimizin buna ihtiyacı var” dedi.

Vali Karaloğlu, elde edilen şampiyonluğun değerli olduğunu ifade ederek, Diyarbekirspor’u tebrik etti ve yeni sezon için de 1. Lig’e yükselme temennisini iletti.



AK Parti İl Başkanı Aydın’ı da ziyaret ettiler

Başkan İlgin, İkinci Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Başkan Yardımcısı Hasan Çakar ve Asbaşkan Seyyit Kutup Yıldırım’la beraber AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın’a nezaket ziyaretinde bulundu. İlgin, sezon boyunca kulübe sağladığı manevi destekten dolayı Aydın’a teşekkür ederek yeni sezon için de maçlara davet etti. Diyarbakır’ın sporda üst noktalarda olması gerektiğinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Aydın ise nezaket ziyaretinden dolayı kulüp yönetimine teşekkür ederek yeni sezonda başarılar diledi, her konuda destek olacaklarının sözünü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.