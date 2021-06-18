Evlat nöbetindeki baba, HDP il binasından çıkan oğlunun montunu gösterdi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Ben oğlumun HDP’lilere sordum, benden 150 bin lira para istediler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki baba, HDP il binasından çıkan oğlunun montunu gösterdi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Ben oğlumun HDP’lilere sordum, benden 150 bin lira para istediler"

İHA

Evlat nöbetindeki baba, HDP il binasından çıkan oğlunun montunu gösterdi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Ben oğlumun HDP’lilere sordum, benden 150 bin lira para istediler"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeni ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerden Celil Begdaş, parti binasından çıkan oğlunun montunu basın mensuplarına göstererek, "Ben oğlumu HDP’lilere sordum, benden 150 bin lira para istediler. Ben evimi satıp verecektim. Bir dostum bana dedi 'para verme bunlar çetedir' dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 655’inci gününde de sürüyor. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, evladının kaçırıldığı gün HDP il binasında çıkan oğlunun montunu basın mensuplarına gösterdi.

"Montun iç cebinden oğlumun okul kimliği çıktı"
HDP'lilerin oğlu için kendisinden 150 bin lira para talep ettiğini kaydeden Begdaş, "5 Mayıs 2019'da oğlumun işe gitmediğini haber verdiler bana. Oğlumun HDP il binasına götürüldüğünü öğrendim. Buraya geldim, kapıdaki bekçi bana içeride kimse yok dedi. Ben yine de içeri girdim. İçeride çocuklar vardı, oğlumu sordum, Hazar Gölüne gittiğini söylediler. O gün 16 tane çocuk vardı, arka kapıdan gelin arabasıyla götürdüler. Ertesi sabah tekrar gelip içeri girdik. HDP Milletvekili Saliha Aydeniz bana dedi ki 'Senin oğlun hastadır, oğlunu götürmemişler, götürmüşlerse getireceğiz. Söz namus sözü, bizi düşman görmesin' dedi. O esnada yanımdaki diğer oğlum beni yukarı çağırdı, oradaki bir odanın içerisinde oğlumun montu çıktı. Dediler ki başkasınındır. Montunun iç cebinde oğlumun okul kimliği çıktı. Montumu terörle mücadele ekipleri incelemeye aldı. 7 Mayısta bir daha geldim. Bana dediler ki paran varsa oğlunu getiririz. Bunu bana gençlik kolları başkanı Erol U. söyledi. 150 bin lira para istediler. Ben evimi satıp verecektim. Bir dostum bana dedi 'para verme bunlar çetedir" diye konuştu.

"Benim oğlum dağda, Pervin Buldan'ın çocukları Brezilya ve Fransa'da"
Oğlunu HDP'lilerin götürdüğünü vurgulayan acılı baba Begdaş, "Ben HDP'li bütün milletvekillerine sesleniyorum, benim oğlum dağda, çocuklarımız dağda, Pervin Buldan'ın kızı Brezilya'da, oğlu Faransa'da, Sezai Temelli'nin kızı Almanya'da. Biz dünyaya başkaldırmışız, sadece HDP'ye değil. Çünkü ciğerimiz yanıyor. Bizim bir evladımız orada olduğu müddetçe hiçbir güç bu çadırı kaldıramaz. Anne babalar olarak evlatlarımızın ya ölüsü ya da dirisini almayana kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu mont oradan çıktı. Anayasa Mahkemesi artık neyi bekliyor? Ne bayramımız var ne babalar günümüz var ne huzurumuz var, hiçbir şeyimiz yok. Benim oğlumu HDP götürdü, bu binadan çıktı, burası Kandil'di, ranzalar çıktı, battaniyeler çıktı" şeklinde konuştu.

"Bu çadırı kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir"
Begdaş’ın ardından konuşan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, HDP il binası önünde bekleyişlerini devam edeceklerini ifade ederek, “Bizler bugün eylemimizin 655’inci gününde halkın çocuklarını çalan partinin önünde sonuna kadar bu eylemimizi devam edeceğiz. Biz evlat nöbeti tutan anne ile babalar olarak tabi ki her türlü ölüme bizde karşıyız. İzmir’de yaşanan olayı biz de her türlü kınıyoruz. Ama maalesef HDP yöneticileri ölen kişilerin üzerinden siyaset yapıyorlar ve ölen kişileri bile kullanıyorlar. Biz buradan HDP milletvekillerine hatırlatmak istiyoruz, HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysunlar, provokasyon yapmasınlar ve il önce kendi Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Kendi Kürt çocuklarının çocuklarını dağlarda ölüme mahkum etmesinler. Bizler burada bulunan evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar bu çadır devam edecektir. Hiç kimsenin gücü yetmeyecektir bu çadırı kaldırmaya ve bu çadır çocuklarımız gelince kadar burada olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, ...
Diyarbakır'da HDP'lilerden İzmir'deki saldırıya tepki
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP'lilerden İzmir'deki saldırıya tepki
Dicle pompa istasyonundaki arıza kısa sürede onarıldı
YEREL HABERLER Dicle pompa istasyonundaki arıza kısa sürede onarıldı
Vali Karaloğlu’ndan Çermik’e müjde
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan Çermik’e müjde
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Yenişehir’e yeni eğitim merkezi
YEREL HABERLER Yenişehir’e yeni eğitim merkezi
Çocuklarına şiddet uygulayan karısını işaret diliyle polise şikayet etti
YEREL HABERLER Çocuklarına şiddet uygulayan karısını işaret diliyle ...
Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, ...
İşaret diliyle ihbarda bulunan babanın şiddet mağduru 3 çocuğunu polis kurtardı
YEREL HABERLER İşaret diliyle ihbarda bulunan babanın şiddet mağduru ...
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını terörün elinden ...
72 yaşındaki hastanın uyluğundan 5 kilo tümör çıktı
YEREL HABERLER 72 yaşındaki hastanın uyluğundan 5 kilo tümör çıktı
Ergani Belediyesi park ve çocuk oyun alanı yapımına devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi park ve çocuk oyun alanı yapımına ...
Diyarbakır'da faciadan dönüldü Başka bir araç tarafından sıkıştırılan sürücü kontrolünü kaybederek benzin istasyonunun duvarına çarptı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da faciadan dönüldü Başka bir araç ...
İyilik Hareketi Hazro'da
YEREL HABERLER İyilik Hareketi Hazro'da
Şanlıurfa’da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tarlada anız yakılması elektrik ...
Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadını vuruldu
YEREL HABERLER Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda ...
Diyarbakır’da restorana ateş açan şahıslar polisle çatıştı: 1 yaralı Polisle çatışan saldırganların açtığı ateş sonucu balkonda yatan bir kadın yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da restorana ateş açan şahıslar polisle ...
Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı Vali Karaloğlu: "Kentte istihdam imkanlarını artırmak için gece gündüz çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ...
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde intihar girişimi Mahkum çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu, çevredekilerden limonata istedi
YEREL HABERLER Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde intihar ...
Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
Diyarbakır'da çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çıkan yangında 200 dönümlük buğday ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor Evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Kardeşi dağa kaçırılan ağabey Yemlihan Arul: "Vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün ...
HDP önündeki eylemde 654'üncü gün; aile sayısı 228 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 654'üncü gün; aile sayısı 228 ...
Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik ...