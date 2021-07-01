Denetimdeki zabıta kamyonetten düştü; o anlar kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, seyyar satıcı denetiminde el koyulan malzemelerin yüklendiği kamyonet kasasındaki zabıta, sürücünün aracı çalıştırmasıyla dengesini kaybedip, düştü. Yaralanmayan zabıtanın düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, salı günü merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokak girişinde meydana geldi. Yenişehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerinin sokakta seyyar satıcılara yönelik denetimleri sırasında gerginlik çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, grubu sakinleştirmeye çalıştı. Denetimlerde zabıta ekipleri, el koydukları seyyar satıcıya ait el arabasını belediyeye ait kamyonete yükledi. Bu sırada kamyonetin kasasında ayakta bekleyen zabıta, sürücünün aniden aracı çalıştırmasıyla dengesini kaybederek düştü. Yaralanmayan zabıtanın düşme anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-07-01 13:25:09
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