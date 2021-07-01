Denetimdeki zabıta kamyonetten düştü; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, seyyar satıcı denetiminde el koyulan malzemelerin yüklendiği kamyonet kasasındaki zabıta, sürücünün aracı çalıştırmasıyla dengesini kaybedip, düştü. Yaralanmayan zabıtanın düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokak girişinde meydana geldi. Yenişehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerinin sokakta seyyar satıcılara yönelik denetimleri sırasında gerginlik çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, grubu sakinleştirmeye çalıştı. Denetimlerde zabıta ekipleri, el koydukları seyyar satıcıya ait el arabasını belediyeye ait kamyonete yükledi. Bu sırada kamyonetin kasasında ayakta bekleyen zabıta, sürücünün aniden aracı çalıştırmasıyla dengesini kaybederek düştü. Yaralanmayan zabıtanın düşme anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-01 13:25:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.