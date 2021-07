1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ‘Diyarbakır Temmuz’da bir Başka Güzel’ sloganı ile “1. Kayapınar Film Günleri” başladı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM’nin sponsorluğunda, Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından yapılan ve 511 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan '1. Kayapınar Film Günleri' dün akşam Park 75’te yapılan Gala Gecesi ile birlikte start verildi.

Gala Gecesine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Film Günlerine davet edilen ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristlerin alana girmesinin ardından başlayan Gala Gecesinde, Kayapınar Belediyesi Korosu tarafından Kürtçe ve Türkçe eserler seslendirdi.



“Her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 10 bin yıllık geçmişe 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır’ın büyük bir kültürel zenginliğe sahip olarak tarihin her döneminde birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu ifade ederek, “Kayapınar Film Günleri kapsamında 511 Temmuz tarihleri arasında 10 filmi birlikte izleyip çok kıymetli yönetmenler ve oyuncularla bir araya gelme şansına sahip olacağız. İbni Sina derki, bilim ve sanat taktir edilmediği yerden göç eder; bu topraklarda bilim ve sanat hep olsun diye Kayapınar Belediyesi olarak her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız. Covid19 salgını nedeniyle hayatı eksik yaşadığımız bir dönemden sonra ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize sizlerle birlikte böylesi güzel bir programla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belki bu kadim şehre bir film gelir gülümseriz diye Kayapınar film günlerini düzenledik. Bu güzel Temmuz gecesinde bizlerle birlikte olan, gecemizi onurlandıran kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere; kültür ve sanat dostu Aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize, kadim kentimiz Diyarbakır’ımıza teşrif eden çok kıymetli sanatçılarımıza, Kayapınar film günlerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un açılış konuşmasının ardından 1. Kayapınar Film Günleri Gala Gecesinde, bir genç sinemacı, 3 sinema emek, 2 yaşam boyu onur ödülü dağıtıldı.

Gala Gecesinde, Diyarbakırlı oyuncu Erkan Petekkaya’nın yanı sıra ünlü oyuncular Aslı Altaylar, Gülsen Tuncer, Nail Kırmızıgül, Mehmet Esen ve Nurhak Mine Söz genç sinemacı, sinema emek ve yaşam boyu onur ödülü verildi. Ödül dağıtımının ardından 2017 yılında En İyi Yabancı film kategorisinde Türkiye Oscar adayı olarak gösterilen Ayla filminin gösterimi yapıldı. Gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.

