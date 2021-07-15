Kulp’ta şiddetli rüzgar park tabelasını devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde hasara neden oldu.

Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Mehmet İhsan Arslan parkının dev tabelası rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada parkta kimsenin olmaması olası bir kazayı önledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.