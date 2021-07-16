Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem, saat 11.44'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 13,80 kilometre derinliğinde oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2021-07-16 12:03:57



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