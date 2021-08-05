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Diyarbakır’da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Diyarbakır’da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 60 kilogram esrar, 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son bir haftada yapılan operasyonlarla toplam 60 kilogram esrar maddesi ve 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası 5 kişi gözaltına alınırken 2’si tutuklandı, 3’ü ise ifadesi devam ediyor.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışmalara devam ettiklerini, ciddi çalışmalar ile uyuşturucuya karşı operasyonlarının devam edeceğini aktardı.

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