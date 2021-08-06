Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti



Şeyhmus ÇAKAN/Serdar SUNAR/ BİSMİL, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 35 bin dekarda karpuz, 17 bin dekarda kavun, 300 dekarda yerli sürme çeşidi olan Diyarbakır karpuz ekimi yapıldı. Vali Münir Karaoğlu, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla keserek davetlilere ve basın mensuplarına ikram etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Mirzabey köyünde Vali Münir Karaloğlu ve çok sayıda üreticinin katıldığı karpuz hasadı tarla günü yapıldı. Hasadı başlayan Diyarbakır karpuzu Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl tahmini 140 bin ton karpuz üretimi yapılması bekleniyor.

Büyüklüğü nedeniyle develerin sırtında taşınıp, kılıçla kesimi yapılan Diyarbakır karpuzu, hasatla birlikte araçlara yüklenerek birçok noktaya gönderildi. Karpuzun yanı sıra 17 bin dekarda ekimi yapılan kavunun da hasadı önümüzdeki günlerde yapılacak.

'AMACIMIZ YETİŞTİRİCİ SAYISINI ARTIRIP, ALANLARI BÜYÜTMEK'

Karpuz hasadında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır karpuzunun hasat günü için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Karaloğlu, "Verimli topraklara sahip ülkemizde her il ile özdeşleşmiş o ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünü var. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur. Bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz Diyarbakır karpuzu hem büyüklüğü hem de iriliği, tadı ile gözümüze ve damağımıza hitap ediyor. 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu, Diyarbakır'ın şehir ile özdeşleşmiş ürününe coğrafi işaret verildi. Diyarbakır karpuzu coğrafi işareti olan, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden birisi aynı zamanda. Biz bu sene 2021 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir proje ile Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğini geliştirme projesi uyguladık.. Önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 5 bin adet karpuz fidesi yetiştirdik. Bunları çiftçimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize hem gübre desteği hem de zirai mücadelede zirai zararlara karşı ilaç desteği de verdik. Diyarbakır'da ilk defa karpuz yetiştirici sayısını artırmak için çalıştık. Amacımız Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısını artırmak hem de yetiştirilen alanları büyütmek. Ben bugün karpuz hasadı için geldim. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır karpuzuna destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

DEV KARPUZU KILIÇLA KESTİ

Vali Münir Karaoğlu, 3 kişinin araziden battaniye ile taşıdığı 45 kiloluk karpuzu kılıçla keserek davetlilere ve basın mensuplarına dilim dilim ikram etti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Bismil Şeyhmus ÇAKAN, Serdar SUNAR

2021-08-06 17:46:51



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