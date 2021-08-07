Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi Kimliği belirsiz kişiler Kırklar Dağı’na yerleştirilen banklara ve mobilyalara zarar verdi

Kimliği belirsiz kişiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılan Kırıklar Dağı’nın kent mobilyalarını tahrip etti. Tahrip edilen banklar ve mobilyalar yürüş alanına gelişi güzel atılırken, vatandaşlar yetkililerin yapılan bu tahribata karşı harekete geçilmesini ve suçluların en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Kırklar Dağı alanını denetlemesi ve eksiklikleri tespit etmesinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler ile Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıkları, Diyarbakırlılar açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Kırklar Dağı’nı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışma başlatmış, ardından Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında alanın yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmesi sonucu oluşan trafik sıkışıklığını gidermek için Kırklar Dağı’ndan Ongözlü Köprüye 750 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde yeni yol açmıştı.



415 bin metrekarelik alanda belirlenen boş yerlere ağaç dikildi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların Kırklar Dağı’nın eteklerinde hoşça vakit geçirebilmeleri için 415 bin metrekarelik alanda belirlenen boş yerlere ağaç dikti ve 220 dönümlük bölümü ateşli piknik alanları, dinlenme alanları, yürüme alanları, seyir terası, çocuk oyun grupları ve donatı elemanları yerleştirerek değerlendirdi. Ekipler, Kırklar Dağı’nın eteklerinin sürekli yeşil kalmasını sağlamak için altyapı çalışmalarında alanın sulama sisteminin eksikliklerini de giderdi.



Çöp kovaları yerleştirildi

Kırklar Dağı çevre düzenlemesinde ekipler, vatandaşların alanı gece saatlerinde de rahatlıkla gezilebilmesi adına yer yer yüksek aydınlatma direkleri üzerine projektörler yerleştirirken, yine alanın temiz kalmasını sağlamak için belirlenen bölümlere çöp kovaları monte edildi.



Devlet yatırımı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi

Büyükşehir Belediyesinin, gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmalarından sonra estetik bir görünüme kavuşan ve vatandaşların rahatlıkla ziyaret ettiği Kırklar Dağı’na, kimliği belirsiz kişiler zarar verdi. Kimliği belirsiz kişilerce, Kırklar Dağı’na yerleştirilen kent mobilyalarını yerlerinden sökerek gelişi güzel şekilde yürüyüş yollarına atıldı.



Vatandaşlar tepki gösterdi

Yapılan tahribatın boyutunu gören çevredeki vatandaşlar ve ziyaretçiler duruma tepki göstererek, yetkililerin yapılan bu tahribata karşı harekete geçilmesini ve suçluların en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Vatandaşlar yıllarca boş alan ve devlet yatırımıyla güzelleştirilip Diyarbakır'a kazandırılan bu alandaki yatırımların kendini bilmezler tarafından tahrip edilmesini kabul edilmez olarak gördüklerini söyledi. Kendini bilmez insanların memlekete verdiği bu zararın bir daha yaşanmamasını talep eden vatandaşlar, suçluların bulunarak gerekli cezaların verilmesini istedi. Huzur ile birlikte Diyarbakır'ın yerli ve yabancı turist akınına uğradığını dile getiren vatandaşlar, böyle kendini bilmezler yüzünden hem devlet yatırımlarının heba edildiğini, hem de memleketin adının kötülendiğini dile getirdi.



Kameralar incelemeye alındı

Yaşanan olayla ilgili olarak güvenlik güçleri de şüphelilerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

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