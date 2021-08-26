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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu

İHA

Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu

Şanlıurfa’da kendisine ait 300 dönüm arazide tarım yapan Alaaddin Güneş, sulama elektriğini karşılamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kurarak, elektrik faturasından tamamen kurtuldu.
Dicle Elektrik, hizmet bölgesini oluşturan Güneydoğu’nun kadim topraklarında hayat bulan tarım hikayelerini aktarmaya devam ediyor. Geniş tarım arazileri ve sulama ihtiyacının büyüklüğüyle öne çıkan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Sakça köyünde çiftçilik yapan Alaaddin Güneş, soyadına yakışır örnek bir uygulamaya imza attı. Şanlıurfa’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı faaliyet gösteren Yalınlı Onortak Sulama Birliği’ne kayıtlı olan çiftçi Alaaddin Güneş, kendisine ait 300 dönüm arazide sulama ihtiyacını karşıladığı yeraltı suyu için şebeke elektriğini kullanıyordu. Ancak çiftçi Güneş, enerji maliyetlerinin artarak sürdürülemez hale gelmesi üzerine elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak için arayışa girdi. Güneş, sulama yapmak için tükettiği elektriği karşılamak amacıyla arazisine 240 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurdu.
Sistemle yer altından günde 2 bin 400 ton su çıkardıklarını belirten Alaaddin Güneş, yıllardır çiftçilik yaptığını ve arazisi geniş olduğu için çok fazla su ihtiyacı olduğunu aktardı. Güneş, “Yeraltı suyunu çıkarmak ciddi miktarda enerji gerektiriyor. Yüksek maliyeti nedeniyle arazimizin yarısında sulama yapamıyorduk. Topraklarımızı verimli şekilde değerlendiremiyorduk. Devletten aldığımız tarım desteği elektrik masrafına gidiyordu. Hatta bazen üzerine para bile koymak zorunda kalıyorduk” dedi.

“370 bin lira yatırımla güneş enerjisi sistemi kurdum”
Arayış sonrası yaptığı araştırmada güneş enerjisi sistemlerinin bölgede bilindiğini ve yaygınlaştığını fark ettiğini ifade eden çiftçi Güneş, güneş enerji sistemini herkes konuştuğunu kaydetti. Güneş, “Güneş enerjisi sistemini herkes konuşuyordu. Önce bu sistemi kullananlardan bilgi aldım. Başta Diyarbakır olmak üzere çevre illere giderek sistemi araştırdım. Bu alanda hizmet veren bir firmayla anlaştık. Geçen yıl mart ayında araziye 96 kW gücünde 240 panelden oluşan güneş sistemi kuruldu. Toplam yatırım maliyeti 370 bin lira oldu. DSİ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu yıl enerji ve sulama maliyetimizde geçen yıla göre üçte iki oranında düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada bizim projemiz çevredeki diğer çiftçilere örnek oldu. Bir çok çiftçi arkadaşımız benzer bir arayışa girdi. Bu sistemlerin bölgede yaygınlaşması çok faydalı olacaktır. Bu sayede çiftçilerimiz enerji ve sulama maliyetinden kurtularak verimli tarım imkanına kavuşabilir” şeklinde konuştu.

“Yenilenebilir enerjiye yüzde 50 hibe veriliyor”
Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın Şanlıurfalı çiftçi Alaaddin Güneş’i köyünde ziyaret ederek kurulan sistemi inceledi. Kaçkın, artan enerji maliyetlerinin tarımsal sulamada ciddi bir yük getirdiğine dikkat çekerek elektrik aboneliği olsun veya olmasın güneş enerjisi sistemi ile sulama yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Kaçkın “Elektrik aboneliği olmayanlar için bu sistemi kullanmak çok basit. Sulama için kullandığınız pompanın gücüne göre tasarlanmış bir güneş enerji sistemi ile sulama yapabilirsiniz. Eğer bir elektrik aboneliğiniz var ise bu konuda ilgili dağıtım şirketine başvuru yapmanız gerekiyor. Zira ongrid, yani şebeke bağlantılı güneş sistemi kurduğunuzda mahsuplaşma hakkınız da bulunmakta. Sistemle üretilen enerji, ihtiyacı karşılamaz ise eksik kısım şebekeden çekiliyor, tüketim fazlası olursa bu kez şebekeye satabiliyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Tebliği çerçevesinde tarımsal sulamada güneş enerjisi hibesi veriliyor. Desteğin sadece sulama için olduğu sanılsa da aslında tarıma yönelik geniş bir kapsama alanı var. İşleme, paketleme, ambalaj gibi tesisler için yenilenebilir enerji kullanımı teşvik ediliyor. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların kullanılmasına devlet tarafından yüzde 50 oranında destek veriliyor” diye konuştu.

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