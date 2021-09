Okul çağındaki çocuklara giysi desteği

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından sonra okul çağındaki çocuklara yönelik çalışmaları hayata geçirmeye başladı. Belediyenin çalışmalarıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giysi desteği sağlandı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber çocuklara giysi paketlerini takdim eden Başkan Beyoğlu, ”Belediyemizin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar ihtiyaç sahibi yüzlerce evladımızın yüzünü güldürdük” dedi.

Bağlar Belediyesi, okul çağındaki çocukların yüzünü giysi kampanyasıyla güldürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilk etapta ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giysi desteği sağlandı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte belediyeye ait giyim mağazasını ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin araştırmaları ve ailelerin başvurusuyla tespit edilen 50 çocuk için hazırlanan giysi paketlerini takdim etti. Paketlerin içerisinde temel giysi ihtiyaçlarından oluşan ürünler yer aldı. Ailelerin ilgisi ve teşekkür mesajlarıyla karşılaşan Başkan Beyoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.



“Her koşulda ve her dönemde hizmet veriyoruz"

Belediyenin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların beklentilerine cevap veren mağazanın her koşulda vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Beyoğlu,”Maddi imkanı olmayan vatandaşlarımızın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayan mağazamız sayesinde önemli bir sosyal belediyecilik görevini yerine getiriyoruz. Yılın her döneminde bu ulvi hizmet veriyoruz. Okul çağındaki 50 çocuğumuza destek sağladık. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Çocukları bir nebze de olsa sevindirince dünyanın en mutlu insanları bizler oluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.